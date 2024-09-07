Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ş.S. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ş.S. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 05 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda, bir işyerinde yapılan aramada 770 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 4 gram saf A-M kimyasal madde, 315 ml aseton ve 21 adet Galara 300 mg sentetik ecza hap bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1150 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ 3-sayfa Güncel Hukuk Çorlu Suç

Fitch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: 2024'te bunu yapan tek ülkeyiz

Fıtch'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum

 Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (7 Eylül) Dolar ne kadar oldu? İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında ve nereli? İş insanı İnan Kıraç'ın hayatı… EXXEN Spor üyeliği nasıl yapılır, ne kadar ve maçlar nasıl izlenir? EXXEN üyelik ücreti kaç TL? Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
title