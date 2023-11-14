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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Aramada, 4 kök kurutulmuş 220 gram kenevir, 110 gram kubar esrar ve tütün ile karıştırıldığı değerlendirilen 140 gram kubar esrar bulundu.