Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
3. Sayfa Haberleri
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Aramada, 4 kök kurutulmuş 220 gram kenevir, 110 gram kubar esrar ve tütün ile karıştırıldığı değerlendirilen 140 gram kubar esrar bulundu.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal Haliç Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine evde arama yaptı. Aramada, 4 kök kurutulmuş 220 gram kenevir, 110 gram kubar esrar, kavanoz içerisinde tütün ile karıştırıldığı değerlendirilen 140 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan P.O. (38) ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)