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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında Çok Sayıda Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında Çok Sayıda Gözaltı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, farklı ilçelerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirirken, birçok kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda bonzai, eroin, esrar ve sentetik haplar dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler yakalandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin farklı ilçelerde düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve aparatlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 ve 14 Kasım 2024 tarihlerinde Çerkezköy, Şarköy, Çorlu, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Çerkezköy'de A.A. ve R.D. isimli şahısların üzerinde 25 gram bonzai bulunurken, Şarköy'de C.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ve üç adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Çorlu gişelerinde yapılan aramada E.M., A.A. ve T.M. isimli şahısların üzerinde ve araçlarında 10 gram eroin bulundu. Hayrabolu'da O.Ç. isimli şahsın üzerinde ise 20 adet sentetik hap ele geçirildi. Çerkezköy'de M.Ö. ve Ö.Ö. isimli şahısların evlerinde yapılan aramada 26 adet sentetik hap, 5 gram amfetamin, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ve iki cep telefonu bulundu. Aynı gün Çerkezköy'de F.Ç. isimli şahsın üzerinde 8 gram esrar ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir işletmede yapılan aramada ise E.T. ve N.C. isimli şahısların bulunduğu yerde 10 gram bonzai, üç aparat ve bir plastik bong ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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