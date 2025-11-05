Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 203 Gözaltı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin 11 ilçede eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonlarında aracın bagajında büyük boy çöp torbası içinde uyuşturucu bulunan araçtan yüklü miktarda madde ve hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince NARVAS Projesi kapsamında 27 Ekim - 03 Kasım 2025 tarihleri arasında 11 ilçenin 60 mahallesinde 183 ayrı uygulama yapıldı. Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan 181, uyuşturucu madde ticareti suçundan 22 kişi olmak üzere toplam 203 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Operasyonlar sırasında durdurulan bir aracın bagajında bulunan büyük boy çöp torbası içinde 1 kilogram 87 gram çeşitli uyuşturucu madde, 17 bin 638 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 600 TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 11 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı kararlı mücadele vurgusunda bulunarak, vatandaşları uyuşturucu konusunda 112 acil çağrı hattı ile 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirimde bulunmaya davet etti. - TEKİRDAĞ