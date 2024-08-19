Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Ayrı Bölgede Maddeler Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı bölgelerde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yapılan operasyonda H.A.B. isimli şahsın üst aramasında, 3 gram metamfetamin, 14 gram esrar, 2 gram bonzai ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, H.A.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bir diğer operasyon ise Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Önleyici kolluk devriyesi sırasında U.Ö. isimli şahsın üst aramasında 8 adet extacy hap ve yaklaşık 11 gram metamfetamin ele geçirildi. U.Ö. hakkında da yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ