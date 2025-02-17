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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Ele Geçirilen Maddeler ve Şüpheliler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Ele Geçirilen Maddeler ve Şüpheliler
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında bonzai, kubar esrar ve suçtan elde edildiği düşünülen paralar bulunuyor. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Şubat 2025 tarihinde Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.C.F., H.A. ve E.U.'nun üzerlerinde yapılan aramalarda 75 gram bonzai, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 850 TL ele geçirildi.

Öte yandan, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise M.D.'nin üzerinde 19 gram kubar esrar bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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