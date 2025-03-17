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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, birçok şüpheli gözaltına alındı. Farklı ilçelerde yapılan operasyonlarda bonzai, eroin ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı, Çerkezköy, Süleymanpaşa, Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde İ.A.'nın evinde yapılan aramada peçeteye emdirilmiş halde 550 içimlik bonzai ve bir cep telefonu bulundu. Çerkezköy ilçesinde Y.O.'nun üzerinde 30 gram bonzai, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde C.K.'nın üst aramasında 6 gram bonzai, Ergene Ulaş Mahallesi'nde N.C.'nin üst aramasında ise 62 gram bonzai ele geçirildi.

Süleymanpaşa Altınova Mahallesi'nde M.T.'nin evine düzenlenen operasyonda 1 kök kenevir, 5 gram kubar esrar ve bir uyuşturucu öğütme aparatı bulundu. Çorlu'da Y.Y., Y.İ. ve S.G.'nin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise 32 gram eroin, 7 gram bonzai, 6 adet sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 TL ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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