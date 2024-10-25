Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs Gözaltında

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Süleymanpaşa, Saray, Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının 14 Ekim 2024 ve 23 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, Süleymanpaşa ilçesinin 100. Yıl, Cumhuriyet, ve Topağac mahallelerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk olarak 14 Ekim'de Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi'nde T.K., S.T., ve E.Ç. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada 11 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 adet sentetik hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet fişek ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Aynı tarihte Ö.Ş. isimli şahsın üst aramasında ise 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Ekim'de Süleymanpaşa Cumhuriyet Mahallesi'nde Ç.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet balta ve bıçak bulundu. Aynı gün Topağac Mahallesi'nde F.Ü. isimli şahsın ev ve aracında yapılan aramada ise 39 adet kurusıkı tabanca mermisi, 8 kök kenevir, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 2 adet öğütücü, 50.6 gram esrar, 3 adet yarısı içilmiş esrar, 7 adet çarşaf kağıt, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 113 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Diğer ilçelerde yapılan operasyonlarda, Saray Atatürk Mahallesi'nde Ü.D. isimli şahsın üzerinde 3,9 gram esrar, Ergene Velimeşe Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin ve 1 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı, Ergene-Çorlu Gişelerinde M.Y. isimli şahsın üzerinde 3,4 gram esrar ve 2 adet sentetik hap bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ve yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. - TEKİRDAĞ