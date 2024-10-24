Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da jandarma tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve ilgili şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene Velimeşe Mahallesi'nde 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen üst aramasında F.Ç. isimli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin ve 4 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 22 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde T.A. ve R.Ö. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gram bonzai ele geçirildi. Aynı tarihte, Çerkezköy Hallaçlı yolu mevkisinde S.A. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar bulundu. Ergene Ulaş Mahallesi'nde ise 23 Ekim 2024 tarihinde A.S. isimli şahsın üst aramasında 2,5 gram eroin ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu olayların tümünde şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ