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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde ve Para Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde ve Para Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen parayı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar yakalandı, şüphelilere adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, aparat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde M.K. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 25 adet extacy hap, 30 gram metamfetamin, 2 adet sigara kağıdına sarılı kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edilen 13 bin 500 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde C.B. isimli şahsın üst aramasında ise 5 gram bonzai bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde K.Y. isimli şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 2 gram kubar esrar, 3 gram sarılı esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde F.B. ve T.M. isimli şahısların kaba üst aramasında ise 10 gram eroin bulundu.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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