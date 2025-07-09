Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 3 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarıyla çok sayıda yasadışı madde ele geçirirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muratlı, Hayrabolu, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Muratlı ilçesine bağlı Fatih ve Turan Mahallelerinde durdurulan A.G. ve B.Ç.'nin üzerlerinde yapılan aramada 6 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 kutu sarma kağıdı, 1 adet süzgeç, 5 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 rulo folyo ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Bayramşah Mahallesi'nde H.O.'nun ikametinde yapılan aramada ise 60 gram esrar, 20 gram amfetamin, 66 adet kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde M.K. ve E.C.H. isimli şahısların üst aramasında 7 gram amfetamin;

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde ise S.K.'nın üzerinde 5 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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