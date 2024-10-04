Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy, Hayrabolu, Ergene ve Süleymanpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çerkezköy'de M.Ç., M.P. ve M.Y. isimli şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada 22 gram bonzai bulunurken, Hayrabolu Karabürçek Mahallesi'nde İ.E. isimli şahsın üzerinde 11 adet sentetik hap ele geçirildi. Ergene Ulaş Mahallesi'nde Ş.V.'nin evinde 41 adet sentetik hap bulundu. Ayrıca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde S.S. ve S.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramalarda 2 gram metamfetamin, 44 adet sentetik hap, 5 gram tütün, 12 adet bonzai karışımı sigara ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. - TEKİRDAĞ