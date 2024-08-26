Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya karşı yürütülen mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada, 24,5 gram satışa hazır halde paketlenmiş kokain, 6,2 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında icra edilen 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' sırasında Kızılpınar Mahallesi'nde bir araç durdurularak sürücü M.S.K.'nin üzerinde yaklaşık 2 gram esrar bulundu. Ayrıca, araç sahibine trafik kontrollerinde 38 bin 832 lira idari para cezası uygulandı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İğdebağları Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, C.G. ve O.Ö. isimli şahısların üst aramasında kubar esrar olduğu değerlendirilen bir miktar madde ele geçirildi.

Son olarak, Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde Çerkezköy JASAT ve Tekirdağ İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, D.Ç. isimli şahsın üzerinde 8 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ