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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Gözaltı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, Süleymanpaşa ve Çerkezköy bölgelerinde uyuşturucu madde ve yasa dışı eşyalar ele geçirildi. Bazı şahıslar gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 ve 15 Ekim 2024 tarihlerinde Süleymanpaşa ve Çerkezköy bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve yasa dışı eşyalar ele geçirildi. Denetimler sonucu bazı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi'nde T.K., S.T. ve E.Ç. isimli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada; 11 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet fişek ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı mahallede Ö.Ş. isimli şahsın üst aramasında ise 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Çerkezköy Hallaçlı yolu mevkisinde ise 15 Ekim 2024 günü yapılan denetimlerde, S.K. ve G.D. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 6 gram esrar tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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