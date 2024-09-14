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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Çok Sayıda Gözaltı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bonzai, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarına karşı düzenlenen operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alındı. İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda bonzai, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İlk operasyon, 12 Eylül 2024 tarihinde Hayrabolu ilçesine bağlı Çene Mahallesi'nde gerçekleştirildi. H.K. isimli şüphelinin üst aramasında 5,23 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu. Aynı gün Çorlu ilçesinin Türkgücü Mahallesi'nde yapılan bir başka operasyonda, M.G.S. isimli şahsın üzerinde 1 gram esrar ele geçirildi.

Bir gün sonra, 13 Eylül 2024'te ise Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri U.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar buldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan diğer operasyonlarda, 11 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde G.Y. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, S.Ş. isimli şüphelinin üzerinde 25 gram bonzai bulundu.

Operasyonlar Çerkezköy ilçesinde yoğunlaşırken, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 11 Eylül 2024 günü M.Ç. isimli şahsın üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde ise M.S. ve B.Ö. isimli iki şüphelinin üzerinde 5,2 gram bonzai ve bir adet payp bulundu.

Son olarak, 11 Eylül 2024'te Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın üzerinde 3 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürürken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

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