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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 30 Ocak 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 30 Ocak 2025 tarihinde il genelinde 12 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlarda 10 kişi uyuşturucu kullanmak, 13 kişi ise uyuşturucu satmak suçlarından işlem görürken, toplam 23 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 814 adet sentetik ecza hap, 2 bin 688 adet sentetik ecza hap, 113,05 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 50 gram kokain, 18,1 gram metamfetamin, 5,46 gram esrar, 5 adet ectacy hap, 3 kullanımlık bonzai hammaddesi emdirilmiş peçete, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 325 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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