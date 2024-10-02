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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Gram Eroin ve 3 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Gram Eroin ve 3 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu madde bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Önerler Mahallesi'nde K.Y. ve F.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 37 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aynı gün, Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde A.U. isimli şahsın kaba üst aramasında ise 3 gram bonzai bulundu.

Her iki olayla ilgili olarak "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurma ve Kabul Etmek" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Çorlu

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