Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 332 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 332 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 332 adet sentetik hap ve farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu karşıtı operasyonlarda, Hayrabolu, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde toplam 332 adet sentetik hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye ve yol kontrol uygulamaları sırasında, 06 Ekim 2024 tarihinde Hayrabolu'nun Lahana Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 332 adet marka sentetik ecza hap ele geçirildi. Aynı tarihte Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde, devriye esnasında M.M.A. isimli şahsın üzerinde 12 gram bonzai bulundu. Çorlu'nun Önerler Mahallesi'nde ise 07 Ekim 2024 günü yol kontrol uygulaması sırasında, yolcu otobüsündeki U.A. isimli şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, 3 fişek skunk ve 2 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelemeye alınırken, olaylarla ilgili yasal işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.