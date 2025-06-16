Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 4 ilçede düzenlediği 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda suç unsuruna el koydu. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan birçok kişi hakkında adli süreç başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ilçede düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde E.G. ve E.G.'nin evinde yapılan aramada; 1 kilo 521 gram tütüne emdirilmiş bonzai, 417 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 2 adet payp ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Muratlı Balabanlı Mahallesi'nde K.A., N.G. ve E.H.'nin üzerinde yapılan aramada 7,27 gram afyon sakızı bulunurken, Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde M.S.Ç. ve T.K.'nın üzerinde 17 gram bonzai tespit edildi.

Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde ise iki ayrı olayda T.B.'nin üzerinde metamfetaminli peçeteler, 17 adet sentetik ecza hapı, 2 gram metamfetamin ve esrar olduğu değerlendirilen 4 sigara, ayrıca A.A. ve A.I.'nın üzerinde ise 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili adli süreçler başlatılırken, jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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