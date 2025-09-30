Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 151 Şüpheliye Adli İşlem, 7 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 151 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 7 kişi tutuklandı. 307 operasyonda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da yapılan narkotik uygulamalarında 151 şüpheliye adli işlem yapılırken, 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-29 Eylül tarihlerinde 11 ilçedeki 62 mahallede 307 farklı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 132, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 19 olmak üzere toplam 151 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1 kilogram 825 gram çeşitli uyuşturucu madde, 55 bin 203 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 12 bin 219 TL ele geçirildi. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı kararlı mücadelenin süreceği, vatandaşların 112 üzerinden acil çağrılarını, 0 552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ise yazılı veya fotoğraflı şikayet ve taleplerini iletebilecekleri hatırlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
