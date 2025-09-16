Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 14 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda sokak satıcılarından çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda zehir tacirlerinden; 1 kilo 330 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 633 adet uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili toplam 22 bin 945 TL polis tarafından muhafaza altına alındı.

Tutuklamalar

Operasyon kapsamında adli makamlara sevk edilen 14 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, gençleri sokak satıcılarının tehdidinden korumak için operasyonlara kararlılıkla devam ettiklerini duyurdu. - TEKİRDAĞ