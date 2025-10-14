Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Tutuklama ve 161 Şüpheli

Tekirdağ genelinde 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 161 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yasaklı madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 11 ilçedeki 62 mahallede düzenlenen 293 uygulamada, yasaklı madde bulunduran ve kullanan 140 kişiyle, ticaretini yaptığı belirlenen 21 kişi olmak üzere toplam 161 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 1 kilogram 416 gram çeşitli uyuşturucu madde, 10 bin 310 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 16 bin 190 TL para ele geçirildi. Operasyonel çalışmalar kapsamında 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ genelinde sokaklarımızı yasaklı madde içen ve satan her türlü torbacıdan temizlemeye kararlıyız" ifadeleri kullanılarak vatandaşların ihbar ve desteklerine dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ