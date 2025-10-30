Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Çerkezköy'de yaptığı uyuşturucu ticareti ile gözaltına alınan C.K., mahkeme tarafından tutuklandı. Üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatı bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda üzerinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan C.K. isimli şahıs durduruldu. Yapılan üst aramasında 11 adet satışa hazır halde toplam 5,5 gram metamfetamin, 1 adet 3,9 gram amfetamin, 1 adet 0,66 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile araba anahtarı görünümlü 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorlu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

title
