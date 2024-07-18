Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda, 136 gram bonzai, 5 gram bonzai ham maddesi, 50 ml aseton, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 Türk lirası ele geçirildi.

Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde B.T. isimli şahsın ikametlerinde yapılan arama sonucunda, 6 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi'nde H.Ç. isimli şahsın yapılan ev araması sonucunda, 532 gram bonzai, 4 adet cep telefonu, 1 adet 70 cm uzunluğunda bıçak ele geçirildi.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde E.V. ve E.Ö. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 62 gram bonzai, 4 adet sigara ucunda amfetamin emdirilmiş peçete, suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 Türk lirası, 1 gram amfetamin emdirilmiş peçete, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet peçeteye sarılı uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - TEKİRDAĞ