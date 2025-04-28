Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri

Tekirdağ'da Narkorehber Timi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlediği etkinliklerle binlerce vatandaşa bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkorehber Timi, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde önemli etkinliklere imza attı.

Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ailelere, "Narko Gençlik" faaliyeti kapsamında üniversite öğrencilerine ve "Narko Kaan" faaliyeti kapsamında özel güvenlik görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılarda, uyuşturucu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki zararları, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın önemi ve bağımsızlık seferberliği konuları detaylı şekilde anlatıldı.

Etkinliklerde ayrıca, uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik geliştirilen UYUMA uygulaması ve narkotik suçlarla mücadelede etkin rol oynayan NARVAS projesi tanıtılarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlandı.

Toplamda düzenlenen 6 etkinlikte 2 bin 683 vatandaşa ulaşılarak, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Yetkilileri, uyuşturucuya karşı yürütülen kararlı mücadelenin artarak devam edeceğini, her kesime yönelik bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ