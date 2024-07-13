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Tekirdağ'da Uyuşturucu Etkisindeki Şahıs Parkta Soyundu

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altında olan bir şahıs parkta soyunmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahıs hastaneye kaldırıldı. Çevre sakinleri ise daha fazla polis denetimi istediklerini belirtti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinide uyuşturucu madde etkisi altında olan şahıs parkta soyundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Hafızlar Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parka gelen uyuşturucu madde etkisindeki bir şahıs bir süre sonra soyunmaya başladı. Üstündeki kıyafetleri çıkaran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, üstünü giymesine yardım ettikleri şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Şahıs, sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden Hafızlar Sokak üzerinde bulunan park çevresinde daha fazla denetim istediklerini dile getiren çevre sakinleri, "Burada sürekli böyle olaylar oluyor. Siz bir de burayı gece görün. Fuhuş yapanından uyuşturucu kullananına kadar her türden olay var. Bu bölgede polis ekiplerimizden daha fazla denetim yapmalarını istiyoruz" dediler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı 3.Sayfa Güncel Haberler

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