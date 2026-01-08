Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu denetimlerinde 27 kişiye işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde 27 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Emniyet, 118 gram sentetik uyuşturucu ve 66 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tekirdağ genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son bir hafta içerisinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde arama ve kontroller yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 118 gram sentetik uyuşturucu ile 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimler sırasında yakalanan 27 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor