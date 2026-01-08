Tekirdağ'da uyuşturucu denetimlerinde 27 kişiye işlem yapıldı

Tekirdağ genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son bir hafta içerisinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şüpheli görülen kişi ve araçlar üzerinde arama ve kontroller yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 118 gram sentetik uyuşturucu ile 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimler sırasında yakalanan 27 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ