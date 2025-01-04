Tekirdağ'da Üç Araçlı Trafik Kazası: Tır Devirdi, Bir Kişi Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da meydana gelen üç araçlı trafik kazasında kum yüklü tır köprü ayağına çarpıp devrildi. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ Çevreyolu İstanbul istikameti Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda, S.Y. yönetimindeki 34 GHV 260 plakalı kum yüklü tır, Y.Ö. idaresindeki 59 AGL 646 plakalı araç ile E.S. yönetimindeki 59 ES 164 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden S.Y.'nin aracı köprü ayağına çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmada tırın içerisindeki sürücü araçtan çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü S.Y. şehir hastanesine kaldırıldı.

Devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ