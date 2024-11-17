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Tekirdağ'da Tütün Kaçakçılığına Karşı Operasyon: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tütün Kaçakçılığına Karşı Operasyon: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda tütün kaçakçılığına yönelik çok sayıda ürün ele geçirildi. 10 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çok sayıda ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Başkanlığı koordinesinde tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 14 Kasım 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 6 ikamet, 4 iş yeri ve 1 depoda gerçekleştirilen aramalarda; 79 bin adet boş makaron, 39 bin 220 adet dolu makaron, 100 TAPDK bandrolü, 69 kilogram açık kıyılmış tütün, 39 paket tütün, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 8 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi. KOM Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun, tütün kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olduğu ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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