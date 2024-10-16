Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Türkiye Duman Uygulaması: 13 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Türkiye Duman Uygulaması: 13 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişi arandığı suçlardan yakalanırken, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün gerçekleştirilen 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında birçok iş yeri ve vatandaş denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde; Tekirdağ'da 37 içkili yer, 114 büfe, 131 bakkal ve 46 kahvehane denetlendi. Toplamda 135 personel ve 51 ekip tarafından yürütülen denetimlerde 3 bin 434 kişi sorgulandı. Denetimlerde uyuşturucu imalatı ve ticareti, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yoklama kaçağı suçlarından aranan toplam 13 şahıs yakalandı.

Denetimler sırasında ayrıca 1 ton 160 litre el yapımı şarap, 355 litre el yapımı rakı, 93 kilogram tütün ve nargile tütünü, 112 adet puro, 22 bin 813 adet dolu makaron, 2 bin 200 adet boş makaron ve 66 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Ekonomi Türkiye 3-sayfa Hukuk Suç

İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
Terör örgütlerine ağır darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi

14 terörist etkisiz hale getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! 16 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Rojin Kabaiş cinayetinde detaylar! Rojin öldürüldü mü? Milli maç hangi kanalda? Türkiye- Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izleme linki var mı? İUP maaşları ne zaman yatacak? 16 Ekim İŞKUR İUP maaşları artacak mı, ne kadar oldu? TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Okullar tatil mi? Okullar tatil mi edildi? 16 Ekim son durum Sakarya hava durumu 16 Ekim | Bugün Sakarya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Sakarya'da 15 günlük hava durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.