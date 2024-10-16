Tekirdağ'da Türkiye Duman Uygulaması: 13 Kişi Yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişi arandığı suçlardan yakalanırken, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün gerçekleştirilen 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında birçok iş yeri ve vatandaş denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde; Tekirdağ'da 37 içkili yer, 114 büfe, 131 bakkal ve 46 kahvehane denetlendi. Toplamda 135 personel ve 51 ekip tarafından yürütülen denetimlerde 3 bin 434 kişi sorgulandı. Denetimlerde uyuşturucu imalatı ve ticareti, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yoklama kaçağı suçlarından aranan toplam 13 şahıs yakalandı.
Denetimler sırasında ayrıca 1 ton 160 litre el yapımı şarap, 355 litre el yapımı rakı, 93 kilogram tütün ve nargile tütünü, 112 adet puro, 22 bin 813 adet dolu makaron, 2 bin 200 adet boş makaron ve 66 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. - TEKİRDAĞ