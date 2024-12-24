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Tekirdağ'da Tren ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

Tekirdağ'da Tren ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 4 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir yük treni, sinyalizasyon uyarılarına rağmen hemzemin geçitten geçen bir servis minibüsüne çarptı. Kazada dört kişi yaralanırken, minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar 2. Işıklar mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (69) yönetimindeki 34 HCL 646 plakalı servis minibüsü, sinyalizasyon uyarılarına rağmen geçmeye çalışınca Edirne'den İstanbul'a yük taşıyan trenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle Devlet Demiryolları'na ait sinyalizasyon sistemi hasar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu tehlikeye karşı güvenlik önlemleri aldı. Hurdaya dönen servis aracı ve trenin hasar gördüğü kazada, çevrede geniş çaplı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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