Tekirdağ'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde Sarılar yolu üzerinde Kırkkepenekli mezarlık virajında meydana geldi. İddiaya göre; 34 KEE 236 plakalı otomobil ile 59 FS 101 plakalı traktör, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak devrilirken, traktör sürücüsü Aydoğan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Otomobil ve traktör, kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ