Tekirdağ'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saman yükleme çalışması sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Hayrabolu ilçesine bağlı Övenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kılıç (67) 59 LD 056 plakalı traktörüyle tarlada saman yüklediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kılıç, ağır şekilde yaralandı.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, ağır yaralı olarak Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ