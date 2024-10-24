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Tekirdağ'da Trafikte Yumruklu Kavga

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Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan bir tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki bir kameraya yansıdı.

Trafikte yumruklu kavga kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil sürücüsünün tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise bir kişinin kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Sanayi ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü, trafikte yaşadıkları sürtüşme yüzünden tartıştı. Araçtan inen iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Küfürleşmenin ardından artan gerginlik kavgaya dönüştü.

İki sürücünün yumruklu kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu sonlandırıldı. Kavgayı yara almadan atlatan iki sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı.

Tekirdağ'da Trafikte Yumruklu Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa

Otomobil Tekirdağ Çorlu Kavga

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