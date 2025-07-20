Tekirdağ'da Trafikte Ters Yolda Elektrikli Bisiklet Süren Çocuğun Görüntüleri Kaydedildi
Tekirdağ'da bir çocuk, koruyucu ekipman olmadan yoğun trafikte elektrikli bisikletiyle ters yönde ilerledi. Bu tehlikeli durum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürücüler, ailelerin daha dikkatli olmalarını ve yetkililerin denetimleri artırmalarını istedi.
110 kara yolunda bir çocuk, elektrikli bisikletiyle ters yönde ilerlerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Koruyucu ekipman kullanmadan yoğun trafikte ters istikamette seyreden çocuk, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar vatandaşlar tarafından kayda alınırken, benzer görüntülerin bölgede zaman zaman yaşandığı öğrenildi.
Sürücüler, aileleri daha dikkatli olmaya, yetkilileri ise denetimleri artırmaya çağırdı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa