Tekirdağ'da Trafikte Silah Teşhiri İhbarı: İki Gözaltı

Tekirdağ Çorlu'da trafikte bir otomobilden silah teşhirinde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede aracı durdurdu. İki şahsın gözaltına alındığı otomobilde, oyuncak tabanca, kesici alet ve balta ele geçirildi.

Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde trafikte bir otomobilden silah teşhirinde bulunulduğu yönünde polise ihbar geldi. Söz konusu otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nın Şeyh Sinan Mahallesi mevkiinde Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Olay yerine gelen Yunus Polis Timi ve Devriye Ekipleri tarafından 2 şahıs gözaltına alınırken, otomobil içinde yapılan incelemede, oyuncak tabanca, kesici alet ve balta ele geçirildi. 2 şahıs, işlem yapılmak üzere polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ