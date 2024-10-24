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Tekirdağ'da Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

Tekirdağ'da Trafik Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü
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Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil sürücüsü arasında yaşanan trafik tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil sürücüsünün tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise bir kişinin kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Eski Sanayi ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü, trafikte yaşadıkları sürtüşme yüzünden araçlarından inerek tartışmaya başladı. Küfürleşmenin ardından artan gerginlik kavgaya dönüştü.

İki sürücünün yumruklu kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu sonlandırıldı. Kavgayı yara almadan atlatan iki sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Çorlu

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