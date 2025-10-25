Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki genç yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki genç yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saat 04.00 sıralarında Tekirdağ Çevreyolu'nun İstanbul yönü Ramada Otel yakınlarında meydana geldi. Fatih Keser idaresindeki 59 ANS 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü.

Kazada otomobilde bulunan Barış Deniz ve Berke Keskin olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Fatih Keser yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
