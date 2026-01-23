Haberler

Çerkezköy çevre yolunda kaza: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Silivri–Çerkezköy Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Kapaklı istikametine ilerleyen iki otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu araçlardan biri yol kenarındaki bariyerlere çarptı, diğeri ise sulama kanalına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
