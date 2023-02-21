Tekirdağ'da trafik kazası: Yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptılar 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da trafik kazası: Yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptılar Sağlık görevlilerinin hayata döndürme çabası dakikalarca sürdü Tekirdağ'da trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi Tekirdağ'da trafik kazasında sağlık görevlilerinin hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptığı... Tekirdağ'da trafik kazası: Yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptılar Sağlık görevlilerinin hayata döndürme çabası dakikalarca sürdü Tekirdağ'da trafik kazası: 1 kişi yaşamını yitirdi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da trafik kazasında sağlık görevlilerinin hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza, akşam 19.30 sıralarında Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Saray istikametine seyreden Tayfun S. idaresindeki 59 AAD 214 plakalı kamyonet Yeniköy çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ömer Sırakaya'ya çarptı. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırırken yolda hayatını kaybetti. Yaşlı adama çarpan 59 AAD 214 plakalı aracın sürücüsü Tayfun S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çerkezköy Tekirdağ Saray 3. Sayfa Haberler

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