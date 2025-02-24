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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü Oğuzhan B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu 5. km üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Oğuzhan B. (30) sevk ve idaresindeki hafif ticari araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın 30-40 metre ilerisinde ağır yaralı vaziyette bulunan sürücü Oğuzhan B.'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı sürücü daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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