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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil devrildi ve sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yoldan çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Hayrabolu ilçesi Tekirdağ yolu üzerinde G.B. yönetimindeki 59 FP 507 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtan fırlayan ve ağır yaralanan G.B.'ye olay yerinde kalp masajı yaptı ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı. Yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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