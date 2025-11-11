Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafikte bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Göreme Sokak'tan karakol istikametine seyreden S.T. idaresindeki 59 AIS 925 plakalı otomobil ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nde seyreden E.S.'nin kullandığı 59 ANF 979 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan E.S.'nin iki ayak parmağının tendonunda kopma olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
