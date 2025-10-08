Tekirdağ'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı Meslek Yüksekokulu önünde meydana gelen kazada, H.E.D. idaresindeki 59 AJN 823 plakalı motosiklet ile İ.Ö. yönetimindeki 59 ALJ 843 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.E.D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ