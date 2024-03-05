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Tekirdağ'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Kuzey 2. Sokak üzeri Çorlu Karma Deri OSB'de meydana geldi. Zirai Donatım Sokak'tan çıkan Oktay B. idaresindeki 59 YH 061 plakalı hafif ticari araç ile Kuzey 2. Sokak'ta seyreden Hasan K.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Acil Durum Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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