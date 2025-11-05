Tekirdağ'da Trafik Kazası: Çerkezköy-Kapaklı Yolu 1 Saat Kapalı Kaldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı Vahit İnce Üstgeçidi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üstgeçit önünde Yılıdzkent Köprülü Kavşağı mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan çitleri devirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Ölen ya yaralananın olmadığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken kullanılmaz hale gelen iki araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çerkezköy - Kapaklı arasında trafik akşının sağlandığı yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. - TEKİRDAĞ