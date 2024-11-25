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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Ölü, On Yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çarparak karşı şeride geçti ve işçi servisiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, servis minibüsündeki 10 işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, işçi servisiyle çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, servis minibüsünde bulunan 10 işçi yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz yolu üzeri Ulaş Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Oktay Türkoğlu idaresindeki 39 AG 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, Ş.Ç idaresindeki 59 S 9294 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Oktay Türkoğlu ve serviste yolcu olarak bulunan 10 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Oktay Türkoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı işçilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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