İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 77 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Mıstın Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde (Süleymanpaşa - Çorlu yolu) meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Ş.E. idaresindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Mıstın Yılmaz'a (77) çarptı.

Feci kaza sonrası yaya Mıstın Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü Ş.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title