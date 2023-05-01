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Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolu üzeri Hereke kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 LR 729 plakalı otomobil sürücüsü A.K. (78) Tekirdağ istikametinden Malkara'ya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasından sürücüsü A.K. (78) ve araçta yolcu olarak bulunan H.K, N.B ve Ş.K yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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