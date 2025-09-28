Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali İhsan Ö. (60) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hatip T. (30) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ali İhsan Ö. ve Hatip T. ile Hatip T.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü T. (61) de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma güçleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ